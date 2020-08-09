«Спартак» — «Сочи»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата России

Сегодня, 9 августа, «Спартак» примет «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70, ставки на ничью принимаются за 4.05.



Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.



Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Гол Александра Кокорина идёт за 2.00.

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду «Спартак» укрепил атаку, а «Сочи» лишился игровой практики в конце прошлого сезона.