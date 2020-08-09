«Уфа» — «Краснодар»: аналитики назвали фаворита матча 1-го тура РПЛ

Сегодня, 9 августа, «Уфа» примет «Краснодар» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Букмекеры уже дали прогноз.



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.65, ставки на ничью принимаются за 3.48.



Букмекеры считают, что матч «Уфа» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.



Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

«Уфа» — «Краснодар». Прогноз: Евсеев свяжет Вандерсона и Газинского по рукам и ногам За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.