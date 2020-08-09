«Арсенал» Тула — «Ахмат»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч РПЛ
Сегодня, 9 августа, тульский «Арсенал» примет «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.92, ставки на ничью принимаются за 3.38.
Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.
«Арсенал» — «Ахмат». Прогноз: Луценко даст зайти коэффициенту 2.75 в матче 1-го тура РПЛ
Туляки выдали мощную концовку в прошлом сезоне. Это только начало.
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