«Вашингтон» — «Бостон»: где будет трансляция, во сколько начало матча НХЛ
Сегодня, 9 августа, в матче кругового турнира НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Вашингтона» идёт у букмекеров за 2.79.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 9 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.
Поставить на гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина предлагается с коэффициентом 1.72.
«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов ответят на два поражения
Команды дважды уступили в круговом турнире и разыграют третье место посева.
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