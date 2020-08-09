«Спартак» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1-го тура РПЛ в Москве
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа «Спартака» с форой (–1.5) за 3.15, «Сочи» не забьёт за 2.35.
«Думаю, что «Спартак» победит, причём победит как минимум с разницей в два мяча, а «Сочи» даже не забьёт. Думаю так сразу по нескольким причинам.
Во-первых, «Сочи» потерли двух нападающих. Один из них — Александр Кокорин. С другой стороны, «Спартак» в новом сезоне будет другим. Нападение поправилось. Команда выдохнула после 11-го места, которое было в какой-то момент, но потом навёрстывали.
Самое главное, Тедеско уже наверняка довёл до игроков, чего он хочет от них. Они уже будут делать, что нужно.
- 9 августа 2020
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