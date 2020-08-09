«Барселона» — «Наполи»: результат матча Лиги чемпионов и сыгравшие ставки букмекеров

«Барселона» провела ответный матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Счёт открыл защитник хозяев Клеман Лангле на 10-й минуте встречи. Через 13 минут капитан каталонцев Лионель Месси после сольного прохода удвоил преимущество «Барселоны».
В дополнительное к первому тайму время счёт до разгромного довёл нападающий испанского клуба Луис Суарес, точно пробив с пенальти. Однако спустя четыре минуты одиннадцатиметровый был назначен уже в противоположную сторону. Удар с точки реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Во втором тайме забитых голов не было. Итог — 3:1.
Эксперты не сомневались в победе каталонцев: ставки на их успех принимались с коэффициентом 1.66. С 1000 рублей можно было выиграть 1660 рублей. Победа «Наполи» оценивалась коэффициентом 5.85.
Букмекеры были уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.69, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. На голы в исполнении обеих команд предлагалось поставить за 1.52.
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