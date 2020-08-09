«Барселона» — «Наполи»: как сыграли 8 августа, какие прогнозы и ставки зашли

«Барселона» провела ответный матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.



Счёт открыл защитник хозяев Клеман Лангле на 10-й минуте встречи. Через 13 минут капитан каталонцев Лионель Месси после сольного прохода удвоил преимущество «Барселоны».



В дополнительное к первому тайму время счёт до разгромного довёл нападающий испанского клуба Луис Суарес, точно пробив с пенальти. Однако спустя четыре минуты одиннадцатиметровый был назначен уже в противоположную сторону. Удар с точки реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.



Во втором тайме забитых голов не было. Итог — 3:1.



Эксперты не сомневались в победе каталонцев: ставки на их успех принимались с коэффициентом 1.66. С 1000 рублей можно было выиграть 1660 рублей. Победа «Наполи» оценивалась коэффициентом 5.85.



Также букмекеры были уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.69, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. На голы в исполнении обеих команд предлагалось поставить за 1.52.

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