«Бавария» — «Челси»: как сыграли 8 августа, какие прогнозы и ставки зашли

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над лондонским «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. Ещё по голу забили полузащитники мюнхенцев Иван Перишич и Корентин Толиссо. Единственный гол «Челси» забил нападающий Тэмми Абрахам.
Букмекеры не сомневались в победе мюнхенцев, предлагая поставить на них с коэффициентом 1.42. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1420 рублей. Успех «Челси» шёл за 8.20.
Эксперты были уверены, что встреча получится результативной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимались за 1.41. На голы в исполнении обеих команд можно было поставить за 1.55.
На дубль Роберта Левандовски предлагалось поставить за 2.50, а на победу «Баварии» с форой (-1.5) — за 2.12.
- 9 августа 2020
-
00:30
-
00:14
-
00:08
-
00:00
- 8 августа 2020
-
23:00
-
22:56
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00