«Бавария» — «Челси»: как сыграли 8 августа, какие прогнозы и ставки зашли

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над лондонским «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. Ещё по голу забили полузащитники мюнхенцев Иван Перишич и Корентин Толиссо. Единственный гол «Челси» забил нападающий Тэмми Абрахам.

Букмекеры не сомневались в победе мюнхенцев, предлагая поставить на них с коэффициентом 1.42. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1420 рублей. Успех «Челси» шёл за 8.20.

Эксперты были уверены, что встреча получится результативной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимались за 1.41. На голы в исполнении обеих команд можно было поставить за 1.55.

На дубль Роберта Левандовски предлагалось поставить за 2.50, а на победу «Баварии» с форой (-1.5) — за 2.12.