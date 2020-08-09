Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед 1/4 финала

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020. На этой стадии команды проведут по одному матчу в Лиссабоне. Букмекеры назвали фаворита турнира.
Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов букмекеры считают «Манчестер Сити». Поставить на «горожан» можно за коэффициент 3.30, что соответствует 27% вероятности. Ставка в 1000 рублей принесёт 3300 рублей при удачном исходе.
Ниже эксперты оценили шансы «Баварии» (коэффициент 4.00, вероятность 23%), «ПСЖ» (6.50, 14%), «Барселоны» (8.00, 11%), «Атлетико» (9.00, 10%) и «Аталанты» (11.00, 8%).
Главные аутсайдеры — «РБ Лейпциг» и «Лион». Поставить на «быков» можно за 19.00 (5%), а итоговая победа «львов» доступна за коэффициент 38.00 (2%).
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
12 августа
«Аталанта» — «ПСЖ»
13 августа
«РБ Лейпциг» — «Атлетико»
14 августа
«Барселона» — «Бавария»
15 августа
«Манчестер Сити» — «Лион»
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