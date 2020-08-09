«Спартак» – «Сочи»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» – «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» за 1.80.
«Сочинцы явно стали слабее после прошлого сезона, поскольку команду покинули два самых результативных игрока по системе «гол плюс пас» Кокорин и Мостовой, что явно скажется на голевом потенциале южан. В аренду пришёл центральный защитник «Зенита» Маммана, но «Сочи» также расстался с Карапетяном, Лагатором и Имбулла. По составу «Спартак» стал значительно сильнее в атаке, поскольку красно-белым стал Кокорин.
Второй нюанс в том, что свой последний официальный матч «Сочи» провёл месяц назад, а спартаковцы имели игровой практики больше на две недели. Следовательно Владимиру Федотову придётся искать новые продуктивные варианты впереди и ждать, когда его команда обретет тонус.
В-третьих, «Сочи» даже с Кокориным и Мостовым плохо выступал на выезде в прошлом сезоне, выиграв всего 2 игры из 15, взяв всего 12 очков, забивая в среднем меньше гола за матч. «Спартак» будет окрылён домашней поддержкой, мантрами о будущих свершениях и всё же дожмёт южан».
- 9 августа 2020
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