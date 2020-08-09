«Спартак» — «Сочи»: поставить на хет-трик Кокорина можно с коэффициентом 30.0
Сегодня, 9 августа, «Спартак» примет «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз на первый матч Александра Кокорина за красно-белых.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70, ставки на ничью принимаются за 4.05.
Дубль Александра Кокорина оценён аналитиками БК Фонбет коэффициентом 8.50, а хет-трик — в 30.0. Ставки на голевую передачу в исполнении форварда принимаются за 6.80.
Автогол футболиста идёт за 50.0, поставить на его удаление предлагают за 30.0. Если Кокорин забьёт головой, пройдёт коэффициент 14.0.
«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду
«Спартак» укрепил атаку, а «Сочи» лишился игровой практики в конце прошлого сезона.
- 9 августа 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
Партнерский контент