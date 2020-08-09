«Спартак» — «Сочи»: поставить на хет-трик Кокорина можно с коэффициентом 30.0

Сегодня, 9 августа, «Спартак» примет «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз на первый матч Александра Кокорина за красно-белых.



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70, ставки на ничью принимаются за 4.05.

Дубль Александра Кокорина оценён аналитиками БК Фонбет коэффициентом 8.50, а хет-трик — в 30.0. Ставки на голевую передачу в исполнении форварда принимаются за 6.80.

Автогол футболиста идёт за 50.0, поставить на его удаление предлагают за 30.0. Если Кокорин забьёт головой, пройдёт коэффициент 14.0.