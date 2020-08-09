«Спартак» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ 9 августа

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Ставка: «Спартак» забьёт в каждом тайме за 3.05.
«Думаю, здесь вполне может получиться маленькая победоносная война от «Спартака». Дело в том позитивном фоне, который есть у красно-белых с приходом Кокорина, с деятельностью Газизова, с появлением Урунова. «Спартак» это воспринимает. Мне кажется, это поможет в первых матчах.
«Сочи» из-за вспышки коронавируса в конце сезона находится не в очень хорошем тонусе. И это тоже объективный фактор. А субъективные: потеря Мостового, потеря Кокорина, тех людей, от которых зависел результат «Сочи» в прошлом сезоне и достаточно высокий полёт в чемпионате.
Поэтому я не ожидаю здесь большого сопротивления от черноморцев. Думаю, нас ждёт уверенная победа «Спартака».
Я бы сыграл на то, что «Спартак» забьёт в обоих таймах. Мне кажется, очень важны первые минуты чемпионата. Красно-белые побегут, и они вполне могут забить. Играю голы «Спартака» в обоих таймах».
- 9 августа 2020
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