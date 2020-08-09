«Спартак» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: гол Кокорина за 2.39.

«Интересный матч. Скандал был на финише прошлого сезона, когда у «Спартака» было много вопросов по судейству игры с «Сочи». Сейчас своя подоплека: Кокорин перешёл в «Спартак». Недолго Кокорин был в «Сочи», но принёс большую пользу.



Будет символично, если Кокорин забьёт в этой встрече. Я часто говорю, что игроки любят забивать бывшим клубам, что-то доказывать. В этом случае Кокорину «Сочи» нечего доказывать, это не «Зенит», но всё равно. У него будет своя мотивация. Помимо этого, ему нужно завоёвывать авторитет в новой команде. Наверняка захочется побыстрее забить. Уверен, партнёры будут на него играть, они знают его хорошо, знают его возможности. Ну и, думаю, при случае он пенальти исполнит. Да, там есть Бакаев, другие исполнители. Но Кокорин, наверное, чуть ли не самый опытный, возрастной игрок в «Спартаке» теперь. У него серьёзный авторитет.



Не знаю, как сложится матч. Но гол Кокорина стоит сыграть».