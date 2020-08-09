Эксперты оценили шансы на пенальти в матче РПЛ «Спартак» — «Ахмат»

9 августа в первом туре РПЛ «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью 2:2. В ворота красно-белых было назначено два пенальти. В следующем матче команда Доменико Тедеско примет «Ахмат». Букмекеры принимают ставки на 11-метровый удар в этой встрече.

Поставить на то, что в матче «Спартак» — «Ахмат» будет пенальти, можно за коэффициент 2.75. Это 34% вероятности. Ставка в 1000 рублей принесёт 2750 рублей при удачном исходе. Если в указанном поединке обойдётся без 11-метровых, зайдёт ставка за 1.45 (66%). Тогда с 1000 рублей игрок получит 1450 рублей.

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Встреча «Спартак» — «Ахмат» во втором туре РПЛ пройдёт 14 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало запланировано на 20:00.

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