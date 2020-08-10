«Интер» — «Байер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч четвертьфинала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Байер».
Ставка: обе забьют за 1.68.
«Интер» находится в отличнейшей форме. Он не проигрывает во всех турнирах уже девять матчей подряд. При этом, надо сказать, с результативностью у клуба полный порядок. На таком внушительном отрезке получилось забить ровно 20 голов, а пропустить только пять.
Конечно, возможность забить «Байер» наверняка получит. Всё же в матче с «Хетафе» миланцы могли пропустить не раз, а у команды из Леверкузена довольно мощная линия атаки. «Фармацевты» за 34 тура в Бундеслиге не смогли забить только в шести играх, а в остальных 28 непременно поражали ворота соперников.
При таких раскладах мы бы проверили классическую ставку обе забьют за сносный коэффициент 1.68. Поднять выигрыш можно комбинированным вариантом 1Х + обе забьют. На него букмекеры дают уверенные 2.19. Всё-таки подопечные Петера Боша не отличаются такой же стабильностью, как подопечные Антонио Конте".
- 10 августа 2020
-
10:00
-
09:25
-
08:45
-
08:16
- 9 августа 2020
-
22:23
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00