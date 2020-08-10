«Интер» — «Байер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч четвертьфинала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Байер».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Интер» находится в отличнейшей форме. Он не проигрывает во всех турнирах уже девять матчей подряд. При этом, надо сказать, с результативностью у клуба полный порядок. На таком внушительном отрезке получилось забить ровно 20 голов, а пропустить только пять.



Конечно, возможность забить «Байер» наверняка получит. Всё же в матче с «Хетафе» миланцы могли пропустить не раз, а у команды из Леверкузена довольно мощная линия атаки. «Фармацевты» за 34 тура в Бундеслиге не смогли забить только в шести играх, а в остальных 28 непременно поражали ворота соперников.



При таких раскладах мы бы проверили классическую ставку обе забьют за сносный коэффициент 1.68. Поднять выигрыш можно комбинированным вариантом 1Х + обе забьют. На него букмекеры дают уверенные 2.19. Всё-таки подопечные Петера Боша не отличаются такой же стабильностью, как подопечные Антонио Конте".