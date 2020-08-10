«Интер» — «Байер»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Байер».
Ставка: победа «Интера» за 2.08.
«Интер» в сегодняшней ситуации при его подборе игроков должен рассматриваться в качестве фаворита. Да, безусловно, у немцев есть Кевин Фолланд, есть другие игроки.
Безусловно, в последних матчах Лиги Европы в этом странном пандемийном сезоне «Байер» смотрелся уверенно, выигрывал по делу, но таких соперников, как «Интер», у леверкузенцев не было давно.
«Интер» не просто здорово смотрится. Он ещё и уверенно выигрывает, играя в обороне практически на ноль в каждом матче», — сказал Казаков.
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