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«Интер» — «Байер»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

«Интер» — «Байер»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Байер».

Ставка: победа «Интера» за 2.08.

«Интер» в сегодняшней ситуации при его подборе игроков должен рассматриваться в качестве фаворита. Да, безусловно, у немцев есть Кевин Фолланд, есть другие игроки.

Безусловно, в последних матчах Лиги Европы в этом странном пандемийном сезоне «Байер» смотрелся уверенно, выигрывал по делу, но таких соперников, как «Интер», у леверкузенцев не было давно.

«Интер» не просто здорово смотрится. Он ещё и уверенно выигрывает, играя в обороне практически на ноль в каждом матче», — сказал Казаков.

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«Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.
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