Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры оценили шансы того, что Федун похвалит судейство матча «Спартака» в РПЛ

Букмекеры оценили шансы того, что Федун похвалит судейство матча «Спартака» в РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Вчера в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью 2:2 с футбольным клубом «Сочи». Встречу омрачил судейский скандал. Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два очень спорных пенальти. После окончания встречи владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.

Букмекеры принимают ставки на то, что по ходу сезона РПЛ — 2020/2021 Федун похвалит судейство хотя бы одного из матчей «Спартака». Поставить на это можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Леонида Федуна не устроит судейство ни в одном из матчей.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020