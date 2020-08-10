Букмекеры оценили шансы того, что Федун похвалит судейство матча «Спартака» в РПЛ

Вчера в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью 2:2 с футбольным клубом «Сочи». Встречу омрачил судейский скандал. Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два очень спорных пенальти. После окончания встречи владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.



Букмекеры принимают ставки на то, что по ходу сезона РПЛ — 2020/2021 Федун похвалит судейство хотя бы одного из матчей «Спартака». Поставить на это можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Леонида Федуна не устроит судейство ни в одном из матчей.



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