«Урал» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч 1-го тура РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».



Ставка: ничья за 3.52.



«Урал» немного недотянул до финала Кубка России, потерпев поражение от новичка лиги, да и вообще в конце сезона оранжево-чёрные как-то подсели – три поражения, причём если неудачи в игре с лидерами ещё как-то можно объяснить, то те же «Химки» и «Арсенал» на своём поле тяжело поддаются логике.



Как бы то ни было, Екатеринбург славился своим характером и непредсказуемостью, уверен, мы это будем наблюдать и в текущем первенстве.



«Динамо» рвётся в бой и едет на восток с намерением увезти три очка, да и как может быть по-другому? Я сомневаюсь, что спонсоры хотят услышать слова о том, что неплохо было бы не проиграть или тому подобное. Месяц назад московский клуб уже ехал с такими намерениями и получил «баранку», что постарается исправить уже сегодня.



Скорее всего, мы увидим аккуратную игру в обороне с минимальным количеством ударов по воротам и голов. Лично я вижу исходом этой игры ничью, которая наверняка устроит обе команды. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Урал» — «Динамо». Прогноз: Бикфалви заставит Новикова пожалеть об уходе Панченко и Рыкова Бело-голубые не могут обыграть «шмелей» в Екатеринбурге почти семь лет.