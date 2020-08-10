«Урал» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч 1-го тура РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».
Ставка: ничья за 3.52.
«Урал» немного недотянул до финала Кубка России, потерпев поражение от новичка лиги, да и вообще в конце сезона оранжево-чёрные как-то подсели – три поражения, причём если неудачи в игре с лидерами ещё как-то можно объяснить, то те же «Химки» и «Арсенал» на своём поле тяжело поддаются логике.
Как бы то ни было, Екатеринбург славился своим характером и непредсказуемостью, уверен, мы это будем наблюдать и в текущем первенстве.
«Динамо» рвётся в бой и едет на восток с намерением увезти три очка, да и как может быть по-другому? Я сомневаюсь, что спонсоры хотят услышать слова о том, что неплохо было бы не проиграть или тому подобное. Месяц назад московский клуб уже ехал с такими намерениями и получил «баранку», что постарается исправить уже сегодня.
Скорее всего, мы увидим аккуратную игру в обороне с минимальным количеством ударов по воротам и голов. Лично я вижу исходом этой игры ничью, которая наверняка устроит обе команды. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.
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