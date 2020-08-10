Букмекеры назвали шансы «Спартака» выиграть матч в РПЛ при судействе Вилкова

Вчера, 9 августа, в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью 2:2 с футбольным клубом «Сочи». Встречу омрачил судейский скандал. Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два очень спорных пенальти. После окончания встречи владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.
Букмекеры принимают ставки на то, что «Спартак» выиграет в сезоне-2020/2021 матч, который будет судить Михаил Вилков. Этого арбитра часто упрекают в излишней симпатии к питерскому «Зениту». Поставить на то, что такой матч случится, можно с коэффициентом 2.40. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно за 1.50 (61%).
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