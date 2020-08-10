«МЮ» — «Копенгаген»: прогноз Ровшана Аскерова на игру Лиги Европы

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Копенгаген».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.34.
«Концовка АПЛ показала, что Сульшеру удалось поймать необходимый ритм работы механизма команды. Клуб завершил сложный и растянутый турнир на третьем месте и выступит в ЛЧ в будущем сезоне. С точки зрения попадания в главный турнир Европы победа в ЛЕ Сульшеру и Ко теперь уже неинтересна. Но хоть какой трофей зацепить в сезоне было бы делом чести.
А ведь в АПЛ большую часть дистанции «красные дьяволы» шли в зоне, откуда даже ЛЕ казалась сложнодостижимой задачей. Но «МЮ» в тройке. А теперь любой соперник обязан серьёзно относиться к манкунианцам. И есть шанс, что в этом сезоне оба еврокубка по итогам финалов окажутся в Манчестере.
А вот датскому клубу необходима победа. Потому как национальный чемпионат «Копенгаген» проиграл. А в однораундовом кубковом противостоянии может произойти всё что угодно. Главное, Сульшеру не отнестись к сопернику с пренебрежением. А вот это вряд ли», — сказал Аскеров.
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