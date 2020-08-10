«Урал» — «Динамо»: прогноз Павла Занозина на игру стартового тура РПЛ

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.72.



«Не успел один чемпионат России закончиться, как уже начинается новый розыгрыш. И снова мы рады его приходу. Обсудим матч «Урал» — «Динамо», который пройдёт в понедельник и начнётся в 17:00 в Екатеринбурге.



Вообще, чемпионат России — низовой чемпионат. Я часто развлекаюсь тем, что просто смотрю на весь игровой день и ставлю низовой экспресс. Не всегда выигрываю, но бывают иногда очень неплохие победы



Даже несмотря на то, что это начало сезона и команды в не очень хорошей форме после тяжелейшего посткоронавирусного графика, здесь я в любом случае ждал бы низ. Всё-таки встречаются яркие представители именно прагматичного футбола. Тотал меньше 2.5 — самая очевидная ставка на этот матч», — сказал Занозин.



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