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«Урал» — «Динамо»: прогноз Павла Занозина на игру стартового тура РПЛ

«Урал» — «Динамо»: прогноз Павла Занозина на игру стартового тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.72.

«Не успел один чемпионат России закончиться, как уже начинается новый розыгрыш. И снова мы рады его приходу. Обсудим матч «Урал» — «Динамо», который пройдёт в понедельник и начнётся в 17:00 в Екатеринбурге.

Вообще, чемпионат России — низовой чемпионат. Я часто развлекаюсь тем, что просто смотрю на весь игровой день и ставлю низовой экспресс. Не всегда выигрываю, но бывают иногда очень неплохие победы

Даже несмотря на то, что это начало сезона и команды в не очень хорошей форме после тяжелейшего посткоронавирусного графика, здесь я в любом случае ждал бы низ. Всё-таки встречаются яркие представители именно прагматичного футбола. Тотал меньше 2.5 — самая очевидная ставка на этот матч», — сказал Занозин.

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