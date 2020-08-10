«Урал» — «Динамо»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
10 августа «Урал» примет московское «Динамо» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Самый вероятный счёт — 1:1 (5.75).
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