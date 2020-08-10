«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч ЛЕ

Сегодня, 10 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех датчан оценён букмекерами коэффициентом 14.50. Ставки на ничью принимаются за 7.30.
Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.04. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.
Проход «Манчестер Юнайтед» доступен за 1.10, проход «Копенгагена» идёт за 8.00.
- 10 августа 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:00
-
09:25
-
08:45
-
08:16
- 9 августа 2020
-
22:23
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00