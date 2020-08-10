«Интер» — «Байер»: ставка Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Байер».
Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 3.84.
«Возвращение в Лигу Европы для «Интера» получилось непростым. Вроде бы статус фаворита в матче с «Хетафе» был очевидным, однако первые минуты игры прошли при подавляющем преимуществе испанского клуба. «Хетафе» вполне мог забить, но на стороне итальянцев была удача и мастерство Хандановича.
Далее сказалось мастерство игроков «Интера», подопечные Антонио Конте дважды забили, но очевидно было одно — как и в ходе всего сезона, в этом матче Лукаку и компания лучше были отрезками, порой попросту прижимаясь к своим воротам. Думается, что и в игре с «Байером» это будет проявляться.
Немцам, безусловно, сложнее. Всё-таки официальных матчей не было на протяжении долгого времени, а потому в этом соперничестве им будет очень непросто. Но забить и временами подлавливать — это задача вполне выполнимая. Всё же «Байер» входит в пятёрку лучших команд Германии. Поэтому думаю, что «Интер» победит, но вряд ли победа будет сухой.
Таким образом, мой прогноз на матч «Интер» — «Байер» — «Интер» победит и обе забьют», — сказал Аксёнов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 10 августа 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:00
-
09:25
-
08:45
-
08:16
- 9 августа 2020
-
22:23
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00