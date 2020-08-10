«Интер» — «Байер»: ставка Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Байер».



Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 3.84.



«Возвращение в Лигу Европы для «Интера» получилось непростым. Вроде бы статус фаворита в матче с «Хетафе» был очевидным, однако первые минуты игры прошли при подавляющем преимуществе испанского клуба. «Хетафе» вполне мог забить, но на стороне итальянцев была удача и мастерство Хандановича.



Далее сказалось мастерство игроков «Интера», подопечные Антонио Конте дважды забили, но очевидно было одно — как и в ходе всего сезона, в этом матче Лукаку и компания лучше были отрезками, порой попросту прижимаясь к своим воротам. Думается, что и в игре с «Байером» это будет проявляться.



Немцам, безусловно, сложнее. Всё-таки официальных матчей не было на протяжении долгого времени, а потому в этом соперничестве им будет очень непросто. Но забить и временами подлавливать — это задача вполне выполнимая. Всё же «Байер» входит в пятёрку лучших команд Германии. Поэтому думаю, что «Интер» победит, но вряд ли победа будет сухой.



Таким образом, мой прогноз на матч «Интер» — «Байер» — «Интер» победит и обе забьют», — сказал Аксёнов.



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«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.