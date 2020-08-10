«МЮ» — «Копенгаген»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «МЮ» и меньше 4 мячей в матче за 1.97.



«Лига Европы начинает свои четвертьфинальные матчи чуть раньше Лиги чемпионов. Если в ЛЧ всё пройдёт в одном городе, то в ЛЕ будут задействованы разные города Германии.



В Кёльне «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном». Это противостояние норвежских тренеров: Уле-Гуннар Сульшер против Столе Сольбаккена. «Копенгаген» уже далеко для себя забрался. Четвертьфинал — это хорошо. Разумеется, в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. Но, конечно, «Юнайтед» — безусловный фаворит. Он и во всём розыгрыше фаворит. Чтобы снова сыграть в Кёльне в решающем матче, «МЮ» надо здесь сконцентрироваться, сыграть внимательно и не позволить себе глупых ошибок.



По составу у «Манчестера» всё более-менее гладко. Если посмотреть на статистику, то в 12 из 13 последних матчей «МЮ» не пропускал в первых таймах в ЛЕ. Думаю, если игроки будут делать то, что говорит Сульшер, то легко переиграют «Копенгаген». Если же будет недооценка, то могут быть проблемы.



У «Копенгагена» немножко состав поменялся. Не сыграет опытный Виктор Фишер (травма паха). Уругваец Майкл Сантос дисквалифицирован. Н’Дойе команду покинул, закончился у него контракт. Лучшим бомбардиром сейчас является Йонас Винд, который забил три мяча в последних пяти матчах.



Но вернусь к сказанному: если «МЮ» сыграет правильно, то проблем у него быть не должно. Возьму победу «МЮ» через тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.



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