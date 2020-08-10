«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз Романа Гутцайта на четвертьфинал Лиги Европы

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Копенгаген».



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 2.31.



«На самом деле, сложно здесь определиться с вариантами ставок. «Манчестер», естественно, идёт у букмекеров абсолютным фаворитом. С другой стороны, есть «Копенгаген», который в ответной игре очень хорошо себя проявил, забил много мячей в ворота соперника, и сейчас этот клуб очень даже хорошо готов к тому, чтобы посопротивляться, даже встречаясь с такой высококвалифицированной командой, как «Манчестер Юнайтед».



Что в этом матче произойдёт наверняка, так это изменение в составе команды Сульшера. Ответный матч против ЛАСКа он провёл дублирующим составом. Все основные игроки получили возможность отдохнуть и перезарядиться. Со свежими силами и мыслями они бросятся в бой с «Копенгагеном». Коэффициенты на те варианты, которые кажутся мне вполне разумными, крайне низкие, поэтому мне не хочется даже предлагать вам об этом задумываться.



Давайте тогда покрутим эту историю немного в другую сторону. «Манчестер» — это команда, которая в атаке проявляла себя очень здорово. На финишной прямой, когда заканчивался английский чемпионат, «Манчестер» ворвался в зону Лиги чемпионов. Клуб сделал это заслуженно, ведь он был действительно хорош и результативен в последних турах. Неоднократно «МЮ» добивался существенного преимущества уже по ходу первых таймов. «Копенгаген», естественно, по статусу уступает сопернику. Но эта команда достаточно бойкая и дерзкая.



Я не думаю, что «Копенгаген» будет просто сидеть возле штрафной площади, вообще не думая о контратаках. Вариант первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.31 мне приглянулся. Пожалуй, я на нём и остановлюсь. Я верю в то, что в матче «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» голы будут уже по ходу первого тайма», — сказал Гутцайт.



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