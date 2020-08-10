«Интер» — «Байер»: ставка Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Байер» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: гол Лукаку за 2.30.



«В Дюссельдорфе «Интер» сыграет с «Байером». Миланцы помощнее, чем леверкузенская команда. Но у «Байера» есть футболисты, на которых стоит обратить внимание. Это, конечно же, Кай Хавертц, Кевин Фолланд, Диаби, который забил в недавнем матче с «Глазго Рейнджерс». Неплохой состав у «Байера». Но серьёзная проблема — отсутствие Чарлеса Арангиса. Его не будет из-за дисквалификации.



У «Интера» только Весино будет пропускать матч из-за травмы колена. А все остальные вроде бы в строю. В отличной форме находится Ромелу Лукаку, забивший в восьми последних матчах в Лиге Европы, повторив таким образом результативную серию Алана Ширера в Кубке УЕФА.



«Интер» — фаворит. Можно сыграть чистую победу «Интера» за коэффициент выше двойки. В отдельно взятом матче может произойти всё, но, отталкиваясь от формы Ромелу Лукаку и не самой надёжной обороны «Байера», где и Та может привезти, и Тавсоба не всегда действует уверенно, я бы взял как раз гол Лукаку за 2.30», — сказал Генич.



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«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.