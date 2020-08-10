Сколько можно выиграть на ставках, если «Спартак» снимется с чемпионата РПЛ

Вчера, 9 августа, в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью 2:2 с футбольным клубом «Сочи». Встречу омрачил судейский скандал. Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два очень спорных пенальти. После окончания встречи владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.



Букмекеры оценили вероятность снятия «Спартака» с РПЛ сезона-2020/2021 коэффициентом 50.00. Таким образом, если сделать ставку в размере 1000 рублей на этот исход, то в случае успеха на выплату вы получите 50 000 рублей.



Ранее букмекеры открыли приём ставок на то, что владелец «Спартака» Леонид Федун похвалит судейство одного из матчей своей команды в РПЛ. Кроме того можно поставить на то, что «Спартак» победит в одной из игр РПЛ, которую будет судить Михаил Вилков.



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Букмекеры оценили шансы того, что Федун похвалит судейство матча «Спартака» в РПЛ