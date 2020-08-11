«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.40.

«Скамейка» у «Локомотива» для участника Лиги чемпионов крайне скромна, сразу на нескольких позициях практически нет вменяемых альтернатив. А ведь соперник крепкий. При Леониде Слуцком «Рубин» встрепенулся и показывал довольно симпатичный футбол. Структурные изменения очевидны, мяч временами ходил недурно, а Хвича Кварацхелия расцвёл.



Не хватало только наконечника атак, поскольку Иван Игнатьев провёл заключительную часть сезона откровенно слабо. Из-за этого каждый гол давался казанцам через кровь, пот и слёзы. Достаточно было закрыть Кварацхелию, способного дриблингом создать момент на ровном месте.



Решение нашлось — конкуренция в линии нападения поднята благодаря подписанию контракта с экс-форвардом «Оренбурга» Джордже Деспотовичем. По меркам РПЛ это отличный исполнитель, знающий и исправно выполняющий своё дело. «Рубин» притёрся к требованиям Слуцкого и по мере возможностей укрепился, а потому голов должно стать больше.



Всё это обещает «Локомотиву» серьёзные проблемы. Самый очевидный вариант — тотал меньше 2 мяча за 2.03. Дело в том, что 12 из 13 предыдущих очных встреч получались низовыми. Вне зависимости от имён тренеров, уровня составов и состояния каждого из клубов. Тренд любопытный.



Также можно рассмотреть лобовую ничью за 3.40. Темп вряд ли будет высоким: сезон только начинается после двух недель паузы, обе команды испытывают трудности в позиционных атаках, а «Локомотив» три дня назад провёл сложный поединок с «Зенитом». 0:0 или 1:1 тут вполне вероятны".