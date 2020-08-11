«Ротор» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» минимум в 2 мяча за 2.27.
«Не могу не поздравить «Ротор» с возвращением в элитный дивизион. Команда заслуженно получила путевку в РПЛ по итогам минувшего сезона, при этом два очка разницы с «Химками» не могут отобразить разницы в игре соперников.
По информации из клуба все возможные билеты на первую игру проданы, да и вряд ли, при отсутствии ограничений на Арене в Волгограде остались бы пустые места, причем дебютируют «сине-чёрные» поединком с чемпионом.
«Зенит» здорово завершил минувший турнир и не знает горечи поражений больше 20 матчей подряд. Особо можно отметить, что подопечные Семака начали сезон с победы в Суперкубке, таким образом записав на свой счет первый трофей нового игрового года. Очень обнадеживает тот факт, что хозяева не просто выигрывали, а даже не пропускали в пяти играх, но сколько веревочке не виться…
Я считаю, что чемпион сегодня выиграет, при этом сделает это уверенно. Делаю ставку на Санкт-Петербург, но ожидаю содержательный футбол от двух команд.
Моя ставка – победа «Зенита» с форой (-1,5) за 2.27», — сказал Мостовой.
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