«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз и ставка на матч 1/4 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.82.
«Букмекеры считают «Севилью» фаворитом, что вполне логично. Состав у неё крепче, а еврокубкового опыта заметно больше. Но недооценивать «волков» крайне опасно.
У английского клуба всегда полный порядок в обороне, отличные контратаки и стандартные положения. А также несколько ярких футболистов, способных создать момент из ничего. Прекрасный Хименес, мастер обвести кого угодно и где угодно Траоре, а также несколько игроков с отличным дальним ударом.
Четвертьфинал будет состоять из одного матча, а оборона у соперников в порядке. Следовательно, даже один гол будет весомым преимуществом. Потому ждём аккуратного футбола. Испанский клуб захватит территорию и будет действовать первым номером, а англичане — эпизодами включать прессинг и ставить на вертикальные атаки.
При таких исходных данных дело вполне может докатиться до дополнительного времени, так что можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.40. Вариант попроще — классический 1Х за 1.82. «Вулверхэмптон» неудобен «Севилье» стилистически, так что ждём нервной концовки».
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