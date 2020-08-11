«Шахтёр» — «Базель»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Шахтёр» — «Базель».
Ставка: победа «Шахтёра» в одном из таймов за 1.48.
«Украинский клуб выглядит явным фаворитом этой четвертьфинальной пары. После карантинной паузы «Шахтёр» дважды обыгрывал киевское «Динамо» и разгромил «Вольфсбург». Причём во всех трёх матчах с топ-соперниками «горняки» забивали по три мяча. Думаю, что и игра «Шахтёра» против «Базеля» наверняка выйдет богатой на голы.
«Базель» занял лишь третье место в чемпионате Швейцарии, и едва ли красно-синие вырвут путёвку в полуфинал Лиги Европы. Можно поставить на проход «Шахтёра», но меня привлекла ставка с немного большим коэффициентом на то, что «Шахтёр» выиграет хотя бы один из таймов. Думаю, что как минимум в один из таймов «Шахтёр» забьёт больше «Базеля», — сказал Вишневский.
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