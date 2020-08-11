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«Вулверхэмптон» – «Севилья»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы

«Вулверхэмптон» – «Севилья»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» – «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» за 2.28.

«Вулверхэмптон» в Дуйсбурге сыграет в четвертьфинале против «Севильи». На прошлой стадии команды великолепно сыграли в обороне, что позволило пройти дальше. Как будет на этот раз?

«Волки» остались без еврокубков на следующий сезон, поэтому постараются пройти как можно дальше в этот или даже побороться за чемпионский титул. Хватит ли сил у англичан?

Думаю, что наполеоновские планы невыполнимы — всё-таки никакого победного опыта у коллектива нет, надежда лишь на голкипера и быстрых вингеров.

Красно-белые мощно провели концовку чемпионата и заскочили в четвёрку сильнейших Ла Лиги с 70 баллами. На прошлой стадии они вынесли «Рому» (2:0). Когда прервётся успешная череда?

Скорее всего, у испанцев получится пройти дальше, всё-таки они сейчас готовы великолепно, да и в Лиге Европы выступают потрясающе. Жду лёгкую викторию на классе», — сказал Павлюченко.

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«Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.
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