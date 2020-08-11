«Вулверхэмптон» – «Севилья»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» – «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» за 2.28.
«Вулверхэмптон» в Дуйсбурге сыграет в четвертьфинале против «Севильи». На прошлой стадии команды великолепно сыграли в обороне, что позволило пройти дальше. Как будет на этот раз?
«Волки» остались без еврокубков на следующий сезон, поэтому постараются пройти как можно дальше в этот или даже побороться за чемпионский титул. Хватит ли сил у англичан?
Думаю, что наполеоновские планы невыполнимы — всё-таки никакого победного опыта у коллектива нет, надежда лишь на голкипера и быстрых вингеров.
Красно-белые мощно провели концовку чемпионата и заскочили в четвёрку сильнейших Ла Лиги с 70 баллами. На прошлой стадии они вынесли «Рому» (2:0). Когда прервётся успешная череда?
Скорее всего, у испанцев получится пройти дальше, всё-таки они сейчас готовы великолепно, да и в Лиге Европы выступают потрясающе. Жду лёгкую викторию на классе», — сказал Павлюченко.
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