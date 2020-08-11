«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча в Казани начнется в 20:00 мск 11 августа.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.



«Рубин» будет атаковать на своём поле. Это лучший вариант для «Локомотива», потому что они играют на контратаках. «Рубин» за счёт молодых нападающих один гол обязательно забьёт. «Локомотив» – более слаженная и опытная команда. На выезде им играть от обороны как раз выгоднее», — сказал Ловчев.



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