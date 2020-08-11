Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1-го тура РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча в Казани начнется в 20:00 мск 11 августа.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.

«Рубин» будет атаковать на своём поле. Это лучший вариант для «Локомотива», потому что они играют на контратаках. «Рубин» за счёт молодых нападающих один гол обязательно забьёт. «Локомотив» – более слаженная и опытная команда. На выезде им играть от обороны как раз выгоднее», — сказал Ловчев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий испортит Николичу и Кикнадзе старт сезона РПЛ
12 из 13 предыдущих очных встреч казанцев и «железнодорожников» получились низовыми.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020