«Шахтёр» — «Базель»: прогноз Игоря Гамулы на игру 1/4 финала Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель».



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.92.



«На дворе август, возвратилась Лига чемпионов, Лига Европы. Обсудим сегодня четвертьфинал второго по значимости турнира «Шахтёр» — «Базель».



«Базель» очень уверенно разобрался в 1/8 финала с «Айнтрахтом» — 4:0 по сумме двух матчей, а «Шахтёр» выбил другой немецкий клуб — «Вольфсбург» — 5:1 за две игры. Так что команды одинаково поиздевались над соперниками и теперь встречаются друг с другом.



«Шахтёр» очень неплохо выглядел с «Вольфсбургом», он должен был забивать намного больше мячей. не оттягивая их на последние минуты. Но всё равно очень уверенная победа «горняков».



«Базель» давно показывает неплохой футбол. Команда хорошо сбалансирована и укомплектована.



Но мне фаворитом видится «Шахтёр». Он опытнее, он уже выигрывал этот трофей. Мой прогноз — победа «Шахтёра» с коэффициентом 1.92», — сказал Гамула.



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