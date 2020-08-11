«Шахтёр» — «Базель»: прогноз Игоря Гамулы на игру 1/4 финала Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель».
Ставка: победа «Шахтёра» за 1.92.
«На дворе август, возвратилась Лига чемпионов, Лига Европы. Обсудим сегодня четвертьфинал второго по значимости турнира «Шахтёр» — «Базель».
«Базель» очень уверенно разобрался в 1/8 финала с «Айнтрахтом» — 4:0 по сумме двух матчей, а «Шахтёр» выбил другой немецкий клуб — «Вольфсбург» — 5:1 за две игры. Так что команды одинаково поиздевались над соперниками и теперь встречаются друг с другом.
«Шахтёр» очень неплохо выглядел с «Вольфсбургом», он должен был забивать намного больше мячей. не оттягивая их на последние минуты. Но всё равно очень уверенная победа «горняков».
«Базель» давно показывает неплохой футбол. Команда хорошо сбалансирована и укомплектована.
Но мне фаворитом видится «Шахтёр». Он опытнее, он уже выигрывал этот трофей. Мой прогноз — победа «Шахтёра» с коэффициентом 1.92», — сказал Гамула.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 августа 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 10 августа 2020
-
20:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:15
-
13:00