«Ротор» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на встречу РПЛ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» и меньше 4 мячей в матче за 1.87.
«У одного из игроков «Зенита» обнаружили коронавирус. Это неприятно, но питерцы в состоянии без потерь преодолеть этот сложный этап. С той глубиной состава, которая есть у Сергея Семака (на уровне РПЛ), грех жаловаться на кадровый дефицит.
«Зенит» с отрывом лучшая команда РПЛ по результатам, а вот по качеству игры такого не скажешь. Но проблемы чемпиона в матче с «Ротором» едва ли скажутся. Разница в классе исполнителей колоссальная. И в уровне подготовки. «Ротор» не проводил официальных матчей с середины марта. Да, есть примеры «Лиона» и «Химок», которые тоже без практики выдали качественные матчи с топ-соперниками, но здесь, думаю, фаворит возьмёт своё.
Думаю, что «Ротор» поборется, но лучшая команда РПЛ добьётся своего. Разгромной победы гостей я не жду, но победа «Зенита» будет убедительной. Мой прогноз — П2 и тотал голов в матче меньше 3.5 за 1.87», — сказал Керимов.
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