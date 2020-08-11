«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.20.
«Рубин» сообщает о максимальной готовности к новому сезону. Что примечательно, это касается максимально возможных обновлений, которые только реально было сделать за столь короткий срок. Казанский клуб обрёл нового спонсора, договорились о поставках воды и с иголочки одели Слуцкого и весь тренерский штаб. При всём этом команда провела несколько спаррингов, проводила по две тренировки в день и даже провела несколько полезных действий на трансферном рынке.
«Локомотив» провёл неплохой сезон. Да, не стали чемпионами, но «железнодорожники» порадовали содержательной игрой, порадовали болельщиков незабываемыми поединками и голами и добыли путёвку в Лигу чемпионов. Не получилось в первом официальном матче за Суперкубок, но тут просто не хватило удачи.
Я считаю, что настрой сегодняшних противников на первый тур самый высокий, что вполне может отобразиться в мирном исходе поединка. Я уверен, что ничья устроит и команды, и болельщиков, главное — не стартовать с поражения. Моя ставка – ничья за 3.20», — сказал Мостовой.
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