«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Севилья». Встреча, победитель которой пройдет в полуфинал турнира, начнется в 22:00 по московскому времени 11 августа.



Ставка: ничья за 3.10.



«Я думаю, что этот матч будет низовым. Потому что и «Вулверхэмптон», и «Севилья» – это команды, которые чаще показывают низовой футбол, чем верховой. Я склоняюсь к тому, чтобы поставить на ничью, а также на то, что голов будет мало», — сказал Казаков.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы «Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.