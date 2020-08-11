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«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Лиги Европы

«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Лиги Европы
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Севилья». Встреча, победитель которой пройдет в полуфинал турнира, начнется в 22:00 по московскому времени 11 августа.

Ставка: ничья за 3.10.

«Я думаю, что этот матч будет низовым. Потому что и «Вулверхэмптон», и «Севилья» – это команды, которые чаще показывают низовой футбол, чем верховой. Я склоняюсь к тому, чтобы поставить на ничью, а также на то, что голов будет мало», — сказал Казаков.

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