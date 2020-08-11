«Ротор» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1-го тура РПЛ 11 августа

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.36.



«Конечно, «Зенит» — фаворит, по-другому здесь быть не может. Ему удалось собрать все титулы в этом году. В первом туре ему будет противостоять новичок РПЛ, «Ротор», с составом которого я не очень хорошо знаком, в нём много изменений. В прошлом сезоне «Ротор» прошёл достаточно уверенно ФНЛ, но там было много разных перипетий и с «Торпедо», и с «Химками». При всём уважении к «Ротору» я считаю, что он не сможет набрать ни одного очка в стартовой игре чемпионата, поэтому ставлю на победу «Зенита».



«Зенит» в последнее время силён тем, что не теряет очки в матчах против команд второй восьмёрки. Даже если у «Зенита» не клеится игра, что-то не получается, то всё равно за счёт класса он дожимает своего противника. В матче Суперкубка против «Локомотива» «Зенит» выглядел неплохо, но сложно оценить физическое состояние по одной игре. Здесь вопрос в психологической свежести, в желании. Если есть хороший настрой, то он может компенсировать недостаток функциональной готовности. Можно привести пример «Лиона», который прошёл «Ювентус» или, например, полуфинал Кубка России, где «Химки» смогли обыграть «Урал». «Зенит» может быть не очень готовым функционально, но он побеждает за счёт того, что он понимает, что надо, и он сильнее.



Игра «Зенита» с «Локомотивом» многое показала. «Локо» хорошо начал, имел преимущество, но «Зенит» забил гол, причём в ожидаемом стиле, когда была хорошая передача с фланга, и Дзюба нашёл возможность пробить. Потом «Зенит» постепенно выравнял игру и держал все нити в своих руках. Конечно, «Зенит» сейчас уязвим, и психологическая усталость рано или поздно придёт. Кто-то обязательно поймает на этом команду Семака, но думаю, что это случится не в этом туре.



Для «Ротора» единственный шанс — это грамотно сыграть в обороне. Думаю, волгоградцы изучат, как действует «Зенит», но, например, можно долго изучать игру «Барселоны», «Ливерпуля» или «Баварии», но всё равно они побеждают. В предстоящей игре скажется класс «Зенита», и он одержит победу. Крупной победы не жду, всё-таки «Ротор» будет думать об игре в обороне», — сказал Непомнящий.



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