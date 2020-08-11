«Рубин» — «Локомотив»: ставка Александра Аксёнова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.34.
«На повестке дня РПЛ и матч «Рубин» — «Локомотив». Хотел бы на этом матче заострить ваше внимание. Здесь, безусловно, «Локо» фаворит. Мы видели, что в матче за Суперкубок «Локомотив» вроде бы и уступил «Зениту», что ожидаемо, но моменты были. «Железнодорожники» неплохо готовы. Очевидно, что Николича понимают и с физическим состоянием всё очень неплохо.
Если с «Зенитом» не получилось, то с «Рубином» вполне может получиться. Мы знаем, что Леонид Слуцкий сейчас меняет тактику игры команды: от обороны переходит к атаке. Наверное, этот переход будет протекать достаточно долго и стоит ждать трудностей.
В этом плане «Локомотив» — более сбалансированная команда, которая готова уже сейчас выдавать результаты, плюс оборона «Локо» — это крепость. Так что поставлю на чистую победу «Локомотива», — сказал Аксёнов.
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- 11 августа 2020
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