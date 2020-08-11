«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья».



Ставка: ТМ 2 за 1.93.



«Мне кажется, что матч получится закрытым. «Севилья» играла с «Ромой» в ответном матче 1/8 финала и грамотно использовала контратаки. В то же время «Рома» слишком многое позволяла итальянскому клубу, «Вулверхэмптон» открыто играть не будет. Английская команда наверняка разобрала ошибки, которые допустила «Рома». К тому же, несмотря на открытый футбол, «Севилья» и «Рома» всё равно сыграли «низовой» тотал.



«Севилья» по подбору игроков очень сильная команда. Разумеется, что она будет претендовать на победу в турнире, но не забывайте, что «Рома» играет в авантюрный футбол, имея при этом огромные проблемы в обороне. «Севилья» не пропустила в последнем матче, сумела сдержать линию атаки соперника, в частности Эдина Джеко, а это удаётся сделать немногим.



«Севилья» должна справляться с «Вулверхэмптоном», но и англичане выглядят в обороне сильнее, чем «Рома». «Вулверхэмптон» сыграет от обороны, поэтому ожидаю очень мало голов. По матчу с «Ромой» можно сказать, что «Севилья» — фаворит и сегодня, но, повторюсь, «Рома» позволила слишком много», — сказал Радимов.



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