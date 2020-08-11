«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья».
Ставка: ТМ 2 за 1.93.
«Мне кажется, что матч получится закрытым. «Севилья» играла с «Ромой» в ответном матче 1/8 финала и грамотно использовала контратаки. В то же время «Рома» слишком многое позволяла итальянскому клубу, «Вулверхэмптон» открыто играть не будет. Английская команда наверняка разобрала ошибки, которые допустила «Рома». К тому же, несмотря на открытый футбол, «Севилья» и «Рома» всё равно сыграли «низовой» тотал.
«Севилья» по подбору игроков очень сильная команда. Разумеется, что она будет претендовать на победу в турнире, но не забывайте, что «Рома» играет в авантюрный футбол, имея при этом огромные проблемы в обороне. «Севилья» не пропустила в последнем матче, сумела сдержать линию атаки соперника, в частности Эдина Джеко, а это удаётся сделать немногим.
«Севилья» должна справляться с «Вулверхэмптоном», но и англичане выглядят в обороне сильнее, чем «Рома». «Вулверхэмптон» сыграет от обороны, поэтому ожидаю очень мало голов. По матчу с «Ромой» можно сказать, что «Севилья» — фаворит и сегодня, но, повторюсь, «Рома» позволила слишком много», — сказал Радимов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 августа 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00