«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Севилья».



Ставка: проход «Севильи» за 1.63.



«Волки» проводят прекрасный сезон, очень удачно сыграли в первом раунде плей-офф против другой испанской команды (разгром «Эспаньола» 4:0 в первой домашней игре), а их тренер Нуну Эшпириту Санту успешно работал в испанском чемпионате и знает, как противостоять испанским клубам.



Но всё же класс «Севильи» выше. Команда Хулена Лопетеги не проигрывала с февраля и является куда более опытным еврокубковым бойцом. За реактивным Адама Траоре есть кому приглядеть в «Севилье». Я просто поставлю тут на выход «Севильи» в следующий раунд», — сказал Вишневский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы «Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.