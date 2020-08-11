«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Севилья».
Ставка: проход «Севильи» за 1.63.
«Волки» проводят прекрасный сезон, очень удачно сыграли в первом раунде плей-офф против другой испанской команды (разгром «Эспаньола» 4:0 в первой домашней игре), а их тренер Нуну Эшпириту Санту успешно работал в испанском чемпионате и знает, как противостоять испанским клубам.
Но всё же класс «Севильи» выше. Команда Хулена Лопетеги не проигрывала с февраля и является куда более опытным еврокубковым бойцом. За реактивным Адама Траоре есть кому приглядеть в «Севилье». Я просто поставлю тут на выход «Севильи» в следующий раунд», — сказал Вишневский.
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- 11 августа 2020
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