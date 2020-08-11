«Рубин» — «Локомотив»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
11 августа «Рубин» и «Локомотив» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.45.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 11 августа «Рубин» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (5.40) и победа «Локомотива» 1:0 (5.70).
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12 из 13 предыдущих очных встреч казанцев и «железнодорожников» получились низовыми.
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