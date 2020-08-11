«Даллас» — «Калгари»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Калгари».

Ставка: «Даллас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.

Вообще, «Даллас» в последние годы довольно комфортно себя чувствует против «огоньков». В девяти предыдущих матчах состоялись семь побед при двух поражениях, одно из которых — по буллитам. «Старз» не станут раскрываться и не отгрузят сопернику авоську, а вот задушить его в вязком хоккее им по силам.



Серия ожидается близкая и нервная. Следует учитывать, что в четырёх из пяти недавних очных встреч забрасывалось не более четырёх шайб. Единственное исключение — 5:1 в пользу «Калгари» в декабре 2019 года, да и там был гол в пустые ворота. С точки зрения статистики напрашивается 1Х через общий низ.



Букмекеры абсолютно не против. Комбинированная ставка «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы», например, идёт за крепкий коэффициент 2.10. Вариант помягче — ИТМ 2.5 шайбы «Калгари» за 1.88.