Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Даллас» — «Калгари»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ

«Даллас» — «Калгари»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Калгари».

Ставка: «Даллас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.

Вообще, «Даллас» в последние годы довольно комфортно себя чувствует против «огоньков». В девяти предыдущих матчах состоялись семь побед при двух поражениях, одно из которых — по буллитам. «Старз» не станут раскрываться и не отгрузят сопернику авоську, а вот задушить его в вязком хоккее им по силам.

Серия ожидается близкая и нервная. Следует учитывать, что в четырёх из пяти недавних очных встреч забрасывалось не более четырёх шайб. Единственное исключение — 5:1 в пользу «Калгари» в декабре 2019 года, да и там был гол в пустые ворота. С точки зрения статистики напрашивается 1Х через общий низ.

Букмекеры абсолютно не против. Комбинированная ставка «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы», например, идёт за крепкий коэффициент 2.10. Вариант помягче — ИТМ 2.5 шайбы «Калгари» за 1.88.

«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Радулов, Худобин и Гурьянов откроют счёт в серии с Ткачуком
У «Старз» всего два поражения в девяти предыдущих очных встречах, одно из них — по буллитам.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020