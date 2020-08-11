«Вулверхэмптон» — «Севилья»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

11 августа «Вулверхэмптон» сыграет с «Севильей» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Вулверхэмптона» оценён букмекерами коэффициентом 3.76. Поставить на ничью предлагают за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.



Проход «Вулверхэмптона» оценён в 2.32, проход «Севильи» — в 1.61.

«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы «Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.