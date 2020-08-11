«Вегас» — «Чикаго»: прогноз и ставка «Чемпионата» на первый матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Чикаго».

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

«Вроде бы на бумаге преимущество номинальных хозяев выглядит огромным. С какой стороны ни подступишься, «рыцари» смотрятся предпочтительнее. Регулярный чемпионат они провели гораздо лучше: «ястребы» вообще остались бы без плей-офф, если бы не вынужденная приостановка первенства. Круговой турнир «Вегас» провёл замечательно — три победы из трёх возможных принесли заслуженный первый посев в стартовом раунде Кубка Стэнли.



Статистика очных встреч тоже не оставляет вариантов. «Голден Найтс» — молодая франшиза, а потому история противостояния насчитывает всего девять матчей. Вроде бы выборка скромная, если бы не одна деталь: «Блэкхоукс» добыли всего одну победу при восьми поражениях. И лишь однажды пропустили меньше трёх шайб.



Вроде бы игнорировать столь серьёзные цифры нельзя. Но есть проблема — вряд ли «Вегас» хотел попасть на такой «Чикаго». В раунде плей-ин он убрал с пути «Эдмонтон» с Леоном Драйзайтлем и Конором Макдэвидом, причём сделал это абсолютно по делу. Не жался к воротам в надежде на чудо, а умело использовал недочёты оппонента.



Недооценивать чемпионский опыт нельзя, а все эти ребята почувствовали запах крови. И теперь могут натворить дел, ведь терять им абсолютно нечего. «Ястребы» не станут действовать первым номером, продолжив гнуть свою линию.



Состав у «Вегаса» ровнее и крепче, но, если фаворит будет ошибаться или терять концентрацию, наказание последует незамедлительно. Лишь одна из девяти предыдущих очных встреч получилась низовой, от этого и оттолкнёмся. Защита у «Чикаго» не впечатляет, а «Вегас» любит и умеет играть в атаку.



Коэффициент на лобовую победу фаворита кажется скромным — всего 1.93. Тэйвз и Кейн имели достаточно времени на отдых после предыдущего раунда. Потому подстрахуемся на случай дополнительного времени. «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.80 смотрится нормально. Свои три гола «рыцари», как правило, забивают, да и у «Блэкхоукс» в Эдмонтоне с результативностью проблем нет».