«Шахтёр» — «Базель»: прогноз Константина Генича на четвертьфинальную игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Базель» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.80.



«На «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене донецкий «Шахтёр» сыграет со швейцарским «Базелем». Очень любопытная пара. Предсказать, кто пройдёт в полуфинал, очень тяжело. Есть свои безусловные козыри у «Шахтёра», есть свои преимущества у «Базеля».



«Базель» — команда крепкая, мы её помним по группе с «Краснодаром». «Базель» сейчас достаточно уверенно разобрался с франкфуртским «Айнтрахтом». В последней игре он победил 1:0, но счёт не должен наводить на мысль, что было мало моментов или игра была скучной. «Базель» мог забить гораздо больше одного мяча. Моментов пять железобетонных было. В первой игре на выезде «Базель» вообще обыграл «Айнтрахт» 3:0.



Команды результативные. Команды с очень хорошей атакой. Не забываем, что Хочолава у «Шахтёра» не сыграет из-за дисквалификации. Он был удалён в игре с «Вольфсбургом». Нет давно Исмаили, у него травма колена. Что касается «Базеля», то не сыграет из-за дисквалификации Кемерт. С коленями проблемы у Дзуфи.



Учитывая, что и у тех и у других атака сильнее обороны, можно попробовать взять верх. Даже когда казалось, что «Шахтёр» должен сыграть низовой матч с «Вольфсбургом», он в концовке три мяча забил. Так что тотал больше 2.5 мяча», — сказал Генич.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Шахтёр» — «Базель». Прогноз: Марлос, Тайсон и Коноплянка раскачают обидчика «Краснодара» «Базель» в 10 матчах Лиги Европы пропустил всего четыре мяча.