«Шахтёр» — «Базель»: прогноз Константина Генича на четвертьфинальную игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Базель» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.80.
«На «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене донецкий «Шахтёр» сыграет со швейцарским «Базелем». Очень любопытная пара. Предсказать, кто пройдёт в полуфинал, очень тяжело. Есть свои безусловные козыри у «Шахтёра», есть свои преимущества у «Базеля».
«Базель» — команда крепкая, мы её помним по группе с «Краснодаром». «Базель» сейчас достаточно уверенно разобрался с франкфуртским «Айнтрахтом». В последней игре он победил 1:0, но счёт не должен наводить на мысль, что было мало моментов или игра была скучной. «Базель» мог забить гораздо больше одного мяча. Моментов пять железобетонных было. В первой игре на выезде «Базель» вообще обыграл «Айнтрахт» 3:0.
Команды результативные. Команды с очень хорошей атакой. Не забываем, что Хочолава у «Шахтёра» не сыграет из-за дисквалификации. Он был удалён в игре с «Вольфсбургом». Нет давно Исмаили, у него травма колена. Что касается «Базеля», то не сыграет из-за дисквалификации Кемерт. С коленями проблемы у Дзуфи.
Учитывая, что и у тех и у других атака сильнее обороны, можно попробовать взять верх. Даже когда казалось, что «Шахтёр» должен сыграть низовой матч с «Вольфсбургом», он в концовке три мяча забил. Так что тотал больше 2.5 мяча», — сказал Генич.
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