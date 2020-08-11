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Победа «Барселоны» над «Наполи» в Лиге чемпионов принесла клиенту БК 1.65 млн рублей

Победа «Барселоны» над «Наполи» в Лиге чемпионов принесла клиенту БК 1.65 млн рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 1 млн рублей на победу «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи». Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.65.

По ходу матча игроку практически не пришлось волноваться. Уже в первой половине первого тайма каталонцы забили дважды: отличились Клеман Лангле и Лионель Месси. В самой концовке первого тайма команды обменялись голами с пенальти. После перерыва «Барселона» уверенно довела встречу до победы.

Таким образом, ставка клиента «Фонбет» сыграла. На выплату он получил 1,65 млн руб.

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