«Аталанта» — «ПСЖ»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

12 августа «Аталанта» встречается с «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Поставить на ничью предлагают за 4.00.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.



Проход «Аталанты» оценён в 2.50, проход «ПСЖ» — в 1.53.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.