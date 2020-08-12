«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».
Ставка: ИТМ 1 мяча «Аталанты» за 2.50.
«Парижане уже успели взять два трофея в конце июля — Кубок Франции и Кубок французской лиги. Однако оба раза действовали вяло и не впечатлили: с «Сент-Этьеном» имели численное преимущество (1:0), однако практически не создавали моменты. А с «Лионом» вообще было 0:0 после 120 минут, всё решилось в серии пенальти.
Похоже, соперники немного опасаются друг друга. Подопечные Томаса Тухеля явно добавили прагматизма, а «Аталанте» без Иличича будет сложнее созидать. Цена ошибки громадна — никакого ответного матча не предусмотрено, то есть вероятность случайности повышается. На наш взгляд, здесь вполне может обойтись без огромного числа голов.
Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27 и ИТМ 1 гола «Аталанты» за 2.50. Второй вариант, конечно, крайне рискованный, но голы в последнее время давались «богине» не так легко, а «ПСЖ» стал гораздо внимательнее действовать у своих ворот. Рискнём».
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